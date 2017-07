Em Prado, adolescente morre com tiro acidental pelo irmão

Publicado em Terça, 18 Julho 2017 14:05



A adolescente Ernestina Costa do Carmo, de 16 anos, foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo quando o irmão dela, de 15 anos, manuseava a arma em casa. A tragédia aconteceu em Prado, extremo sul baiano, em 16/07/17. O SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local, a adolescente já estava morta.

Segundo informações, os irmãos moravam com uma irmã mais velha e o companheiro dela no bairro de São Brás. Ele foi ouvida em depoimento e disse não saber da origem da arma, que se trata de um revólver calibre 38. Depois do ocorrido, o irmão teria fugido desesperado, gritando que matou a irmã e que ia se matar. De acordo com a Polícia Militar, o menino tem diversas passagens pela polícia.

O corpo da adolescente foi levado para o IML de Teixeira de Freitas, para necropsia e o caso permanece em investigação. O adolescente ainda não foi encontrado.