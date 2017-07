Filha desparecida de cacique estava em cativeiro

Publicado em Segunda, 17 Julho 2017 14:37



Jéssica Ferreira, 16 anos, filha de José Valério, mais conhecido como cacique Zeca Pataxó, foi encontrada pela polícia, em 15/07/17, numa casa usada como cativeiro, de acordo com informações. Segundo a polícia, foi necessário arrombar a porta da casa onde a menina estava, para resgatá-la. O caso está em investigação na delegacia de Santa Cruz Cabrália.

A adolescentes desapareceu um dia antes de ser encontrada, quando saiu para a escola e não retornou para casa onde mora com a mãe, Janete Ferreira, na aldeia Pataxó em Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália. Nas redes sociais, a família logo fez um apelo para que se dessem notícias dela, já que a jovem não tinha o hábito de sair sem conhecimento dos pais. Zeca Pataxó, que é secretário municipal de Assuntos Indígenas, disse ter avistado a filha no dia do desaparecimento, em torno da 10h00, na BR-367, mas pensou que, naquele horário, ela já estaria voltando para casa.