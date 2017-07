Publicado em Quarta, 12 Julho 2017 17:54

Um Fiat Palio branco capotou na BR-367, em frente ao Hotel Porto das Naus, entrada do bairro Mundaí, na orla norte de Porto Seguro. O acidente aconteceu por volta das 11h00 de 12/07/17. O motorista teve ferimentos leves e foi atendido pelo SAMU, no local. Os envolvidos estão registrando ocorrência na Delegacia do Turista.

Devido ao capotamento, houve congestionamento na BR, no final da manhã, sentido Santa Cruz Cabrália.