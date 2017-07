Corpo de assistente social é encontrado dentro de mala em Cabrália

Publicado em Sábado, 08 Julho 2017 11:15



O corpo do assistente social Joilson Ferreira de Almeida, conhecido como Jajá, foi encontrado dentro de uma mala, na praia da Barra, em Coroa Vermelha, distrito de Santa Cruz Cabrália. Ele tinha 52 anos e estava desaparecido há 11 dias.

Segundo a polícia, após ter sido apreendido, um adolescente de 17 anos confessou que matou a vítima a golpes de faca. Segundo o depoimento do adolescente, ele e o irmão de 16 anos, que está foragido, teriam ido dormir na casa de Jajá para não ter que voltar tarde da noite para Itabela, cidade onde moravam. Ainda de acordo com a polícia, o adolescente apreendido afirmou que foi assediado pela vítima e este teria sido o motivo do assassinato.

As informações levaram os investigadores ao local onde a mala estava enterrada em 07/07/17. Na casa onde aconteceu o crime, os adolescentes teriam limpado tudo, sem deixar vestígios e as roupas sujas de sangue teriam sido jogadas no mar.



O corpo do assistente social foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Porto Seguro. O adolescente está a disposição da justiça na Delegacia de Santa Cruz Cabrália. O caso está sendo tratado como latrocínio (roubo seguido de morte), uma vez que o notebook de Jajá estava com o menor apreendido e outros objetos, como o celular e a moto, não foram encontrados.

Nas redes sociais, enquanto Joilson estava desaparecido, diversos apelos foram feitos para que, caso alguém tivesse notícia dele, entrasse em contato.