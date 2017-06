Polícias Federal e Militar desmontam laboratório de drogas no Rio Buranhém

Publicado em Segunda, 12 Junho 2017 17:36



Em 10/06/17, as Polícias Federal e Militar desmontaram um laboratório de drogas na Ilha do Macaco, no rio Buranhém, em Porto Seguro, numa ação que faz parte da Operação Corsário. Segundo a polícia, os acusados reagiram e fizeram disparos de arma de fogo. Um homem identificado como Alex Silva Santos, conhecido pelo apelido de “Beice” ou “Mulinha”, foi atingido na troca de tiros e morreu. “Mulinha” já havia sido preso em 2015 por envolvimento com roubos a bancos e agência dos Correios do município de Santa Luzia.

No local da ação, a polícia prendeu Alex Vinhas da Costa, conhecido como “Galeguinho”. Com os acusados, foram encontrados uma submetralhadora calibre 40, uma pistola calibre 45, uma pistola calibre 380, cinco quilos de cocaína, cinco quilos de crack, 50 kg de maconha, uma prensa hidráulica, e apetrechos e insumos utilizados no beneficiamento de drogas, o que indicou que o local era usado como laboratório de refinamento de cocaína.

O acusado está à disposição da Vara Criminal de Porto Seguro e responderá por tráfico e associação para o tráfico, e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.