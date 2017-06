Polícia Militar apreende 16 motos em Vera Cruz

Publicado em Quinta, 08 Junho 2017 08:57



Como parte da Operação Lei e Ordem, a Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO), da Polícia Militar, realizou blitz no distrito de Vera Cruz, com foco principal em abordagens a pessoas e veículos, principalmente motocicletas, que comumente são mais utilizadas na prática de crimes contra o patrimônio e a vida. As ações tiveram como resultado 118 pessoas abordadas, 16 motocicletas apreendidas e 18 notificações expedidas.

“O distrito de Vera Cruz é um dos principais pontos de conflito entre grupos criminosos por sua localização entre Porto Seguro e Eunápolis. Assim, ações preventivas vem buscando desestabilizar tais grupos e reduzir a incidência de crimes na localidade”, explicou o comandante do 8º BPM, Major Anacleto França.

Fonte: Ascom 8º BPM