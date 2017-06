PM prende líder do tráfico em Cabrália

Publicado em Segunda, 05 Junho 2017 13:24

Durante operação de combate ao tráfico de drogas em 02/06/17, no bairro Carajás, em Santa Cruz Cabrália, a Polícia Militar prendeu um homem apontado como líder do tráfico na localidade. Segundo denúncias anônimas, ele vinha ameaçando moradores.

Durante abordagem na casa do acusado, foram encontrados 5 celulares, 11 papelotes de cocaína, 76 buchas de maconha, 29 pedras de crack, 5 cartuchos calibre 38 e R$ 381 em espécie. O acusado foi levado à delegacia e está à disposição da justiça.

Presos em Potiraguá homens que furtaram turistas no Arraial

Em ação conjunta com a guarda municipal, a polícia de Potiraguá prendeu cinco homens em 03/06/17, naquela cidade. Eles são acusados de furto a um casal de turistas estrangeiros que estavam na praia dos Pescadores em Arraial d’Ajuda. Após uma denúncia anônima, a polícia chegou ao local onde estavam. Ao ser abordado, um deles tentou fugir, mas foi alcançado e preso. Com eles a polícia encontrou cédulas de US$ 100 (cem dólares), R$ 782 em espécie, um notebook Samsung com carregador; aparelho celular marca LG LK 10, comprado, segundo um dos criminosos, com dinheiro do furto pelo valor de R$ 910, um carregador modelo europeu e uma capa de celular. Na casa também foram encontradas maconha e cocaína. Os envolvidos e o material apreendido foram apresentados à delegacia de Itapetinga, onde foi efetuado o registro.

Encontrado corpo em Coroa Vermelha

A polícia resgatou o corpo de um homem não identificado em Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália. O corpo foi encontrado por populares e, segundo informação, estava boiando e em estado de decomposição. Após levantamento cadavérico, o corpo foi removido para o IML de Porto Seguro.