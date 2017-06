Foto: Via 41

A Polícia Militar apreendeu, em 01/06/17, uma adolescente de 16 anos. Segundo a polícia, ela estava com uma mochila onde levava cocaína, um revólver de calibre 38, carregado, e mais 36 cartuchos intactos. Ainda na mochila que estava com a adolescente, foram encontrados roupas, uma panela de pressão, feijão, macarrão e outros cereais. Ela foi abordada num ônibus que seguia de Eunápolis para Trancoso, distrito de Porto Seguro.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.