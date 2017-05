8º BPM realiza nova etapa da Operação Lei e Ordem

Publicado em Sexta, 19 Maio 2017 19:54

A Polícia Militar de Porto Seguro realizou em 17/05/07 mais uma etapa da Operação Lei e Ordem. Foram montados pontos de bloqueios em vários lugares da cidade, resultando na abordagem de 297 pessoas (214 motocicletas e 24 automóveis).Foram expedidas 34 notificações por infração de trânsito, com 17 motocicletas apreendidas e uma pessoa foi presa por suspeita de tráfico de drogas.

A operação Lei e Ordem foi lançada em 10/05/17 e visa aumentar as ações de presença da Polícia Militar nos municípios de atuação do 8° Batalhão da PM ( Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte), ampliando a sensação de segurança e impedindo a ocorrência de crimes graves como homicídios, roubos e tráfico de drogas.

Fonte: Ascom 8º BPM