PF desmonta esquema de extração e comércio ilegal de madeira

Publicado em Quarta, 17 Maio 2017 13:05



A Polícia Federal desarticulou um esquema de extração ilegal e comércio clandestino de artefatos de madeira, em 16/05/17, em Porto Seguro. A ação, que recebeu o nome de Operação Desmonte, cumpre seis mandados de busca e apreensão em serrarias, fábricas e depósitos que são suspeitos de beneficiar, armazenar e revender produtos manufaturados, dentre eles, artigos de cozinha, como tábuas de carne, gamelas, pilões, farinheiras e colheres, as mesmas que são oferecidas às margens da BR em trechos que vão de Porto Seguro a Itamaraju. A madeira havia sido retirada do Parque Nacional do Monte Pascoal, em Porto Seguro.

De acordo com informações da PF, a fiscalização do ICMBio ajudou as investigações com coleta de informações usadas como subsídios para as diligências policiais no Distrito de São João do Monte (Montinho), em Itabela, que batizou a operação. A polícia afirmou que os responsáveis pelos estabelecimentos podem ser indiciados por receptação, conforme o Código Penal e, de acordo com a Lei n.o 9.605/98, por “causar dano à unidade de conservação e adquirir, para fins comerciais, madeira e outros produtos de origem vegetal sem licença válida outorgada pela autoridade competente”. Os acusados serão ouvidos pela polícia.

Além do ICMBio, a Polícia Federal contou com o ajuda da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA), da Companhia de Ações Especiais da Mata Atlântica (CAEMA), do IBAMA, da Polícia Rodoviária Federal em Eunápolis e do Corpo de Bombeiros de Porto Seguro.

Foto: G1