Veleiro emborca na Orla Norte de Porto Seguro

Publicado em Sábado, 13 Maio 2017 17:15

A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) informou, por meio do Comando do 2º Distrito Naval, que um veleiro emborcou nas proximidades da Praia de Taperapuã, em Porto Seguro, em 14/05/17. Os dois tripulantes que estavam na embarcação, no momento do incidente, conseguiram chegar à praia. Um dos ocupantes necessitou de atendimento médico, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e encaminhado ao Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães.

Segundo a Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro, até o momento, não foi constatada a presença de vestígios de poluição hídrica em decorrência do sinistro. As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em inquérito administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.

Fonte: Marinha do Brasil - Foto: Arquivo Marinha do Brasil