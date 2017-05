Encontrado corpo de empresário do Arraial

Publicado em Sexta, 05 Maio 2017 18:25



O corpo de Leandro Reis Duque, empresário de 31 anos, foi encontrado em 04/05/17 em Arraial d’Ajuda. Ele estava enterrado numa cova rasa num matagal, segundo o coordenador da 23ª Coordenadoria de Polícia do Interior, Moisés Damasceno.

A polícia informou que os acusados, presos em Minas Gerais, indicaram o local onde o corpo do empresário, desaparecido desde 27/02/17, foi enterrado.

Leandro era proprietário de uma usina de concreto, em Arraial d’Ajuda, para onde havia se mudado recentemente com a família.