Transferido para BH jovem acidentado no Baianão

17 Abril 2017

Yuri Peruzzo, o jovem que sofreu um acidente grave no Complexo Baianão no dia 13/04/17 foi transferido para Belo Horizonte por meio de UTI aérea no dia 15/04/17, onde continuará o tratamento. Ele estava internado no Hospital Luís Eduardo Magalhães em Porto Seguro, onde recebeu os primeiros socorros e foi mantido em coma induzido por dois dias. Segundo informações da família, ele já está consciente e conversando.

O jovem teve fraturas expostas na perna direita devido ao acidente, que envolveu sua moto e uma caçamba, enquanto tentava uma ultrapassagem, conforme informação de testemunhas. No momento da ultrapassagem, Yuri teria se assustado com o surgimento repentino de outro veículo, um Palio vermelho, que saía de uma rua próxima.

De acordo com a família, Yuri vai precisar passar por algumas cirurgias para reconstrução da perna atingida. No sábado, amigos e familiares se reuniram em seu embarque desejando melhoras e força para sua recuperação.