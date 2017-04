Motociclista sofre grave acidente no Baianão

Publicado em Quinta, 13 Abril 2017 20:01

Continua internado na UTI o motociclista Yuri Peruzzo, atropelado por um caminhão em frente ao Colégio Frei Calixto, no Complexo Baianão, na manhã de 13/04. O jovem sofreu um grave acidente envolvendo sua moto e uma caçamba, enquanto tentava uma ultrapassagem, segundo informação de testemunhas. No momento da ultrapassagem, Yuri teria se assustado com o surgimento repentino de outro veículo, um Palio vermelho, que saía de uma rua próxima. Ele teve fraturas expostas em uma das pernas, ficando gravemente ferido. Foi atendido pelo SAMU e levado para o Hospital Luís Eduardo Magalhães.

De acordo com a família, Yuri vai precisar passar por algumas cirurgias para reconstrução da perna atingida.