PM prende acusado de diversos crimes em Trancoso

Publicado em Segunda, 13 Fevereiro 2017 21:26

Um homem acusado de envolvimento com roubos, homicídios e tráfico de drogas no distrito de Trancoso foi preso no dia 11/02/17. Cumprindo um mandado de prisão, policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar conduziram Jadison Martins dos Santos à Delegacia Territorial.

Entre os crimes apontados como sendo de autoria dele estão roubos de motocicletas, roubos à joalheria, a proprietários de uma cabana de praia e a tentativa de roubo à agência dos Correios da localidade.

De acordo com informações, os homicídios praticados por Jadison são decorrentes da disputa pela venda de drogas.

Fonte: Ascom 8º BPM/Porto Seguro