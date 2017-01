Empresário é morto a tiros no Centro

Publicado em Sábado, 28 Janeiro 2017 15:50

O empresário Moysés Volpini Filho, de 29 anos, foi morto as tiros na noite do dia 27/01/17, no centro de Porto Seguro. A vítima foi baleada com dois tiros na cabeça no momento em que se aproximava do seu veículo, uma picape Hilux, que estava estacionada na rua dos periquitos, próximo a lanchonete Giga Byte, de sua propriedade, localizada na rua dos Navegantes.

O empresário havia encerrado o expediente pouco antes do crime.

Peritos da Polícia Técnica encontraram cartuchos de pistola .40 no local. A sua picape foi periciada, mas até o momento nada foi encontrado que possa apontar alguma direção na investigação.

O corpo foi encaminhado ao IML.

Fotos: O Baianão