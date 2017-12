Marinha emite alerta de mau tempo

Publicado em Sexta, 08 Dezembro 2017 16:40



A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia e Navegação (CHM), emitiu aviso de mau tempo, com previsão da atuação de um ciclone subtropical sobre o mar junto à costa do Espírito Santo. De acordo com o aviso, o ciclone causará ventos fortes e ondas de 3 a 5 metros de altura, a partir do dia 09/12/17, às 10h00, na costa do Espírito Santo e no sul da Bahia. O efeito desse fenômeno deve perdurar até o dia 11/12.

De acordo com a Marinha, ventos fortes e mar grosso devem ocorrer de Cabo Frio(RJ) até Caravelas (BA) e de Caravelas até Salvador. A recomendação é de que sejam evitadas as saídas para o mar nesse período.