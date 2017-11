Observação de aves é tema em educação ambiental na Estação Veracel

Publicado em Quinta, 02 Novembro 2017 11:05

A Reserva Particular de Proteção Natural (RPPN) Estação Veracel está aliando práticas de educação ambiental com a observação de aves. “Olha o passarinho!” é uma vivência com a natureza que está sendo estimulada para despertar a importância da conservação ambiental.

Réplicas de aves, em tamanhos e cores semelhantes aos reais, foram criadas para mostrar a beleza, a exuberância e a diversidade presente na Mata Atlântica. “São mais de 100 réplicas de aves distribuídas na parte interna do centro de visitantes e no jardim da Estação Veracel. O visitante terá que observar bem e descobrir onde elas estão”, comenta Virgínia Camargos, coordenadora da reserva.



Para ajudar nessa identificação, foi criado um guia impresso, com uma estrutura semelhante à uma rede social online na qual o visitante deve “curtir” e/ou “compartilhar” os pássaros avistados com os outros visitantes. “Queremos encantar essas pessoas e sensibilizá-las sobre a importância da preservação das aves. Afinal, a gente só ama aquilo que a gente conhece”, destacou Virgínia.

Mais de 300 visitantes já participaram dessa vivência que pode ser experimentada por pessoas de qualquer idade. Monte seu grupo com, no mínimo, 10 pessoas e agende uma visita pelo telefone (73) 3166-8755. As visitas acontecem de segunda a sábado, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Sobre a RPPN Estação Veracel

Localizada no bioma Mata Atlântica, em plena Costa do Descobrimento no Sul da Bahia, a RPPN Estação Veracel ocupa uma área de 6.069 hectares, que se estendem pelos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Inserida no Corredor Central da Mata Atlântica, a Estação Veracel ainda é reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como uma das Reservas de Mata Atlântica inscritas como Sítio do Patrimônio Mundial Natural, o que aumenta ainda mais a importância dessa área de proteção. Acesse www.veracel.com.br.

Fonte: Ascom Veracel