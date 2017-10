Fiscalização ambiental apreende veículos em área de conservação

Publicado em Quarta, 18 Outubro 2017 14:51



Durante ação conjunta realizada pela Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro, Companhia de Polícia Ambiental (Cippa) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), dia 13/10, foi autuada uma caminhonete S10, que transitava em área de restinga, dentro de uma Unidade de Conservação Federal. Também foi apreendido um quadriciclo Honda Fourtrax 4x4, que estava transitando na praia, em área de APP (Área de Preservação Permanente).



O monitoramento foi realizado no Refúgio de Vida Silvestre (Revis) do Rio dos Frades, Orla Sul do município, no trecho entre Itaquena a Caraíva. De acordo com o coordenador de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, Macxuel Campeche, apesar de proibida pela legislação federal e também pela Lei Municipal 187/1994, é frequente o trânsito de veículos automotores em praias e área de conservação.



“Vamos realizar esse tipo de ação com frequência, inclusive porque ali é área de reprodução e desova de tartaruga marinha”, alerta o coordenador. Nesta operação, o quadriciclo foi apreendido e encaminhado para a Cippa e o proprietário da S10 foi autuado e multado pelo ICMBio.