Reserva da Veracel recebe a expedição Tesouros do Brasil

Publicado em Segunda, 10 Julho 2017 12:59

Com o intuito de procurar por aves ameaçadas de extinção encontradas em regiões específicas do Brasil, registrar belezas naturais e contribuir com a ciência cidadã em prol da conservação ambiental, os biólogos Caio Brito e Tatiana Pongiluppi fizeram da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Estação Veracel uma das paradas da expedição Tesouros do Brasil.

A passagem pela RPPN Estação Veracel foi incluída no roteiro da expedição pela sua biodiversidade e presença de espécies raras em ambiente peculiar da Mata Atlântica. Na semana em que estiveram na reserva, os biólogos realizaram atividades de educação ambiental com o público da região.

Um dos momentos mais marcante para os biólogos foi o registro de uma harpia, a maior ave de rapina das américas, por ser uma das 169 espécies brasileiras presentes na lista dos animais ameaçados de extinção. “Esta reserva tem grande importância na conservação da Mata Atlântica e ter visto a harpia foi uma prova de que os animais persistem, mesmo tendo restado poucas florestas no Brasil”, destacou Tatiana Pongiluppi.

A expedição Tesouros do Brasil foi iniciada em Fortaleza no mês de maio e se estenderá até Puerto Iguazu, na Argentina.

Fonte: Ascom Veracel