Aves da Costa do Descobrimento dão show em televisão

Publicado em Segunda, 12 Junho 2017 09:00



O hábito de observar aves pode ajudar a conservar o meio ambiente. Essa é uma das mensagens que a equipe do programa Terra da Gente (Globo/EPTV) apontou ao registrar as paisagens únicas e as aves que fazem parte do bioma Mata Atlântica na região da Costa do Descobrimento. Uma das áreas visitadas pela equipe foi a RPPN Estação Veracel, indicada pelo ornitólogo Luciano Lima pela sua biodiversidade, com a presença de espécies e ambientes raros filmados pela primeira vez por uma televisão brasileira.

O repórter Eduardo Lacerda visitou as quatro Unidades de Conservação que fazem parte do projeto de Observação de Aves na Costa do Descobrimento. Além da RPPN Estação Veracel, há registro da RPPN Rio do Brasil, do Parque Nacional do Pau Brasil e do Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades.

Estudos recentes mostram como o bioma Mata Atlântica continua perdendo espaço na Bahia. São exemplos como o dessas Unidades de Conservação que fazem a diferença para a saúde do planeta.

Fonte: Ascom Veracel