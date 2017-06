UFSB torna-se ponto de coleta de eletroeletrônicos

Publicado em Quinta, 01 Junho 2017 18:15

Quem nunca teve dificuldade em jogar fora equipamentos ou peças eletroeletrônicas? O que, invariável, acaba erradamente indo para o lixo comum. Pois a UFSB, em parceria com a EcologAmbiental, está disponibilizando nos seus três campi (Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro) coletores para receber esse material. E tudo vai para a reciclagem.

Poderão ser depositados nos coletores microcomputadores, notebooks, celulares, TVs, monitores de LED/LCD, produtos de áudio, DVD/VHS, batedeiras, ferro elétrico, liquidificador e baterias de celulares. Os pontos de coleta receberão não só o descarte da própria universidade, trazidos de casa pelos servidores e estudantes, assim como da comunidade em geral.

A empresa EcologAmbiental, localizada em Ilhéus, irá recolher o material, fazer a desmontagem e triagem e promover a reciclagem de seus componentes. A iniciativa da ação é da Coordenação de Sustentabilidade e ficará sob a responsabilidade do ECOTIME, que já é responsável por outras campanhas, como a da Coleta Seletiva, em Itabuna, e da coleta de óleo de cozinha usado, em Teixeira de Freitas.

Não poderão ser depositados equipamentos chamados de Linha Branca, tais como geladeira, máquina de lavar roupas ou micro-ondas; nem pilhas alcalinas, lâmpadas fluorescentes, TV de tubo/plasma.

No geral, os produtos eletroeletrônicos são classificados em três linhas:

– Linha Verde: microcomputadores, notebooks, celulares, tabletes

– Linha Marrom: TV, monitor de LED/LCD, produtos de áudio, DVD/VHS

– Linha Azul: Batedeiras, ferro elétrico, liquidificador