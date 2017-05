Coral Vivo realiza projeto de apoio à gestão do Recife de Fora

Publicado em Terça, 02 Maio 2017 17:47



O Instituto Coral Vivo está executando o projeto "Por Dentro do Recife de Fora”, com o apoio da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e da Prefeitura de Porto Seguro. Aprovado em edital da Fundação SOS Mata Atlântica, ele inclui duas ações prioritárias para que o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Recife de Fora seja implementado.

O primeiro passo será disponibilizar na internet o conhecimento científico gerado nessa unidade de conservação ao longo dos anos. Além disso, será oferecida capacitação para os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Porto Seguro em módulo específico para a gestão do Fundo do Parque, onde está toda a renda arrecadada com as visitações desde 2012.

“Tornar a gestão do Fundo do Recife de Fora mais eficiente e transparente é o objetivo principal desse projeto”, explica o biólogo e vice-presidente do Instituto Coral Vivo, Cristiano Macedo Pereira”, salientando: “Até agora toda a renda das visitações ainda não foi acessada. Após a capacitação especializada, o conselho consultivo estará apto para discutir e elaborar uma proposta de regulamentação de uso”, completa.

O parque natural fica em uma das áreas de maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul, e recebe mais de 50 mil visitantes anualmente em trecho específico.

Ações integradas para a conservação e uso sustentável

O projeto "Por Dentro do Recife de Fora - gestão do conhecimento para o reconhecimento de um parque municipal marinho em Porto Seguro" está sendo realizado pelo Instituto Coral Vivo, em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Porto Seguro. Ele foi aprovado em edital para o apoio à criação, implementação e gestão de Unidades de Conservação Municipais da Mata Atlântica e Marinhas da Fundação SOS Mata Atlântica.

Cabe informar que a prefeitura, o Projeto Coral Vivo e o ICMBio já iniciaram programa de capacitação continuada dos conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente em gestão da UC. A Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro é o órgão gestor do Parque Natural Municipal do Recife de Fora, que teve seu plano de manejo recentemente aprovado e publicado.

Fonte: Influência Comunicação - Foto: Coral Vivo