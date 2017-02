Carnaval no La Torre Resort é no Parque e na Praia

Publicado em Quinta, 09 Fevereiro 2017 18:33

O La Torre Resort de Porto Seguro, localizado na Praia do Mutá, tem uma programação especial de Carnaval para toda a família. Domingo dia 26 de fevereiro haverá Carnaval Infantil, no Teatro, das 16h às 18h, com pinta-caras, fantasias e muita música para a criançada. Na segunda feira, dia 27 a programação dos adultos começa às 18 h com o Bloco La Torre desfilando pelo resort, levado por mais de 20 músicos e dançarinas do Bloco Carnavalesco Suvaco do Cabral, com festa no Parque até às 21 h. Todo mundo é convidado a trazer sua fantasia. Em seguida, das 21h às 23h o agito continua no Clube de Praia, com a banda de Axé Music. "Resgatando as raízes do samba brasileiro, vamos fazer um Carnaval no pleno respeito das tradições", comentou o diretor geral do La Torre Resort, Luigi Rotunno.

Antonio Alberghini / Mídia Mutá