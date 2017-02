Prefeitura ainda não tem programação para o Carnaval na Passarela

Publicado em Segunda, 30 Janeiro 2017 20:18

Entra ano, sai ano, é a mesma coisa. A demora na divulgação da programação do Carnaval e outros eventos turísticos tem sido uma marca - mas não um privilégio - da administração Claudia Oliveira (PSD). Desde o início do primeiro mandato; e sem muitas explicações - assim como fizeram também alguns de seus antecessores. Faltando poucas semanas para a festa e... nada.

O Jornal do Sol tem recebido mensagens de agentes de viagens, empresários, turistas e leitores sobre a programação do Carnaval da Passarela do Álcool. Alguns lembram que sido constantemente assim e indagam: como uma cidade turística importante tem tanta dificuldade em fechar agendas de shows e divulgar com antecedência?

Não tem como vender e comprar apenas pela bela embalagem. As agências de turismo, os hotéis, os visitantes, enfim... toda a cadeia produtiva do turismo precisa se programar. Até mesmo os mais apaixonados e admiradores de Porto Seguro, que passam o Carnaval na cidade há anos - e vão voltar sempre, independente da programação da festa, merecem uma programação antecipada.