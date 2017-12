Intermunicipal: com mão na taça, Eunápolis pode perder na final por até quatro gols

Publicado em Sexta, 01 Dezembro 2017 13:24



O torcedor baiano conhecerá, no dia 10/12/17, o campeão do Intermunicipal 2017. O título será inédito para o vencedor. Euclides da Cunha e Eunápolis disputam a primeira taça da competição para suas salas de troféus.

Na primeira partida da decisão, em Eunápolis, a seleção eunapolitana goleou Euclides da Cunha por 5 x 0. Os gols da vitória foram marcados por Lukinhas (2), Rafael (2), e Felipe (1). Com o resultado, os donos da casa colocaram uma mão na taça de campeão.

Para conquistar o título inédito, Eunápolis pode até perder por quatro gols de diferença no jogo de volta, em Euclides da Cunha. Aos euclidenses resta um triunfo por cinco gols de diferença, para levar a decisão para os pênaltis, ou por seis gols de diferença para conquistar a taça no tempo regulamentar.

O jogo final entre Euclides da Cunha e Eunápolis será no estádio Municipal de Euclides da Cunha.