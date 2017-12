Domingo, 03/12, tem Circuito Sesc de Caminhada e Corrida

Publicado em Sexta, 01 Dezembro 2017 12:36

Motoristas e motociclistas devem ficar atentos às mudanças no trânsito e à presença de pedestres ao longo da pista

No domingo, 03/12/17, Porto Seguro vai sediar a 13ª e última etapa do Circuito Sesc de Caminhada a e Corrida do ano. Depois de ter sido realizado em outras 12 cidades da Bahia, desde abril, o evento chega à Terra Mater para celebrar o Dia Internacional do Deficiente Físico e reunir lazer e atividade física para um público de diversas idades.

Dentre os objetivos, está o de difundir a prática da caminhada e corrida de rua nas comunidades baianas, integrar a comunidade em geral, através de atividades paralelas ao evento, nas áreas de saúde, educação, lazer e cultura e envolver públicos de diversas faixas etárias e diferentes níveis de aptidão física.

Os percursos da corrida são de 5 km (14 anos em diante) e 10 km (16 anos em diante). Para caminhada, são 3 km (faixa etária livre). As pessoas inscritas vão participar mediante doação de alimento: 1 kg de alimento estocável (pessoas com deficiência ou a partir de 60 anos); 2 kg alimento estocável (trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo devidamente habilitados com Carteira Social do Sesc e seus dependentes) e 3 kg (público em geral).

A largada será às 07h00, na Av. Beira Mar, Praia do Mundaí (em frente ao Hotel Mundaí).

Mudanças no trânsito

O trânsito sofrerá mudanças na Orla Norte para realização do circuito. Das 7h00 às 12h00, a BR 367, Av. Beira Mar, vai funcionar em meia pista com trânsito em fluxo normal no sentido Santa Cruz Cabrália/Porto Seguro. Para o sentido Centro de Porto Seguro/Taperapuan/Villages/Paraíso dos Pataxós/Santa Cruz Cabrália, o acesso será pela rua do Telégrafo e pela Av. Bahia, bairro Mundaí. Os motoristas e motociclistas devem redobrar a atenção com pedestres ao longo da pista.