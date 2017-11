Intermunicipal: Porto Seguro sai. Eunápolis e Itabela continuam

Publicado em Segunda, 06 Novembro 2017 14:42



O sonho do campeonato do Intermunicipal 2017 para Porto Seguro acabou no domingo, 05/11/17, num jogo equilibrado contra a equipe de Euclides da Cunha. A partida ficou empatada em 1 x 1 para as seleções, com gol do atacante André Paulista, de Porto Seguro, logo no início do jogo. A seleção anfitriã se manteve o tempo inteiro no ataque e com maior posse de bola nos dois tempos. Mas aos 35 minutos do segundo tempo, Euclides da Cunha marcou o gol de empate.

Porto Seguro precisava vencer por 4 x 0 ou por 3 x 0. Neste último caso, teria que ir para a disputa nos pênaltis. Durante a maior parte do campeonato, a equipe do técnico Zito tiveram excelentes resultados, mas no jogo de ida das quartas de final contra Euclides da Cunha, perdeu por 4 x 1, perdendo a invencibilidade e tendo que jogar a partida de volta sob muita pressão para chegar a um resultado pouco provável.

A equipe se despediu do campeonato com a casa cheia. O estádio Municipal Agnaldo Bento estava lotado de torcedores das duas equipes. Os atletas porto-segurenses foram aplaudiso como reconhecimento pelo esforço até onde chegou. A equipe fez uma bela campanha, em que os meninos do técnico Zito, uma equipe formada por novos atletas, fizeram acreditar que seria possível levantar a taça da final.

Eunápolis e Itabela continuam na disputa

Os times de Eunápolis e Itabela serão os únicos representantes do extremo sul a partir de agora, no Intermunicipal. Itabela eliminou Camamu, mesmo com empate de 0 x 0, já que havia se garantido no jogo anterior, ganhando por 1 x 0. Seu próximo adversário será a equipe de Euclides da Cunha. A depender dos resultados, Eunápolis e Itabela poderão se enfrentar na final.

Depois de ter empatado por 1 x 1 com a equipe de Cachoeira, Eunápolis venceu na cobrança dos pênaltis por 4 x 3, garantindo vaga para a semifinal, em que enfrentará Santo Amaro, em jogo de ida fora de casa, no Estádio José Araújo de Santana. A equipe santo-amarense empatou com Valente por 1 x 1, depois de ter ganhado o jogo de ida por 4 x 3.

Resultados dos jogos de volta das quartas de final

Santo Amaro 1 X 1 Valente

Porto Seguro 1 X 1 Euclides da Cunha

Cachoeira 1 X 1Eunápolis - nos pênaltis: Cachoeira 3 X 4 Eunápolis

Camamu 0 X 0 Itabela

Classificação geral

1º - Santo Amaro - 36 pontos

2º - Itabela - 30 pontos

3º - Euclides da Cunha - 26 pontos

4º - Eunápolis - 25 pontos

