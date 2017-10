Porto Seguro perde para Euclides da Cunha fora de casa

Publicado em Segunda, 30 Outubro 2017 19:10



A Seleção de Porto Seguro levou uma goleada fora de casa, perdendo por 4 x 1 para Euclides da Cunha, no primeiro jogo das quartas de final do grupo no Intermunicipal 2017, em 29/10, no Estádio Municipal Euclides da Cunha. Outros três jogos foram realizados pelo campeonato, na disputa pelas vagas nas semifinais.

O resultado leva a equipe porto-segurense à desconfortável situação de ter que ganhar o próximo jogo com quatro gols de diferença se quiser permanecer na briga pelo título. O time da terra máter, que chegou à partida invicto, poderá ainda, vencer com três gols de diferença, mas terá que levar a decisão para os pênaltis.

O próximo jogo será no dia 05/11/07, em casa, no Estádio Municipal Agnaldo Bento. Os resultados dos jogos entre outras equipes que disputam as quartas de final ficaram assim: Valente 3 x 4 Santo Amaro; Eunápolis e Cachoeira empataram em 0 x 0 e Itabela ganhou de Camamu por 1 x 0.

A FBF publicou lista com os nomes dos artilheiros do Intermunicipal 2017. Nos três primeiros lugares estão Pim (Euclides da Cunha), Vinícius Pereira (Guanambi) e Tiuí Rosenilton (Itabela), todos com 10 gols. Jeas dos Santos, de Porto Seguro ocupa o sétimo lugar, com oito gols.

Antes das quartas, FBF reuniu seleções para lembrar algumas regras

Antes das partidas das quartas de final, a Federação Baiana de Futebol Amador reuniu as equipes para discutir regras importantes, especialmente na próxima fase. A reunião foi realizada na biblioteca da federação com os presidentes das Ligas Municipais dos times na disputa e foi comandada pelo presidente, Ednaldo Rodrigues, com a presença do vice-presidente, Ricardo de Lima, da diretora técnica, Taíse Galvão, e do presidente de honra da CEAF-BA, Wilson Paim.

Rodrigues destacou a importância do fair play dentro e fora dos gramados e a importância do bom comportamento por parte das delegações, principalmente dos dirigentes de Ligas, que devem dar os melhores exemplos aos torcedores. As equipes também foram alertadas sobre a segurança dos jogos e o respeito com os árbitros, adversários e torcidas.