Porto Seguro joga fora de casa para tentar vaga na semifinal

A Seleção de Futebol de Porto Seguro fez bonito até aqui, na disputa pelo título de campeã do Intermunicipal 2017. O time chegou às quartas-de-final após ter jogado 12 partidas, em que obteve dois empates e 10 vitórias. As mais recentes foram contra a Seleção de Itabuna, de quem ganhou por 2 x 0 e 1 x 0.

A invicta equipe do professor Zé Lito vai disputar uma vaga na semifinal jogando contra o time de Euclides da Cunha, na casa do adversário, no estádio de mesmo nome. O jogo será no dia 29/10/17, às 15h00.

Também vão se enfrentar as equipes de Valente x Santo Amaro, no Estádio Municipal de Valente, Eunápolis x Cachoeira, no Estádio Municipal de Eunápolis e Itabela x Camamu, no Estádio Municipal Itabela.

Ao final do campeonato, a seleção campeã vai receber o troféu Edson Gomes e a vice-campeã leva o troféu Alberto de Souza Pereira (Bertinho).

Foto: Ligeirinho do Esporte