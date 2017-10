Ultramaratona Brasil Ride está de volta ao Arraial d´Ajuda

Publicado em Sábado, 14 Outubro 2017 17:03

O Brasil Ride - principal ultramaratona de MTB das Américas, está de volta à Costa do Descobrimento. De 15 e 21/10/17, a oitava edição da competição internacional deve reunir, de acordo com os organizadores, cerca 1.500 ciclistas nas sete etapas da prova. Atletas de mountain bike de vários lugares do mundo se aventuram pelas trilhas radicais e estradas de terra, numa área que vai do Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, até Guaratinga.

Como em 2016, Porto Seguro estará representado por abnegados ciclistas, incluindo Cláudio Hackenhaar, Daniel Costa, Daniel Schnitzer e Virgínia Setúbal, na maratona. Virgínia está no esporte há apenas dois anos e meio, mas já é campeã brasileira de Maratona Master de Ciclismo, título alcançado em Vitória da Conquista, em agosto.

O principal atleta de MTB do Brasil, Henrique Avancini, vencedor em 2013, já confirmou sua participação em dupla com o tcheco Jiri Novak, bi-campeão da prova, e já aparecem como principais favoritos. Especialmente após o brasileiro ter feito história no Campeonato Mundial de MTB XCO (cross country olímpico), na Austrália, com a quarta colocação - a melhor de um latino-americano na história da competição.

Sete etapas

A prova será disputada em equipes (duplas ou trios) nas categorias: feminino, mista, open, máster (atletas de 40 acima), grand máster (50 anos acima), nelore (acima de 90kg), corporativa (três integrantes), e mais as categorias jersey especiais (american man e american ladies), livres, com premiação aberta para todos os grupos, desde que tenham passaporte válido de um país do continente americano (Américas do Norte, Central e Sul).

O percurso é de 600 km, com a altimetria (altitudes) acumulada em torno de 13.000 metros, entre mar e montanhas, durante uma semana, com prólogo na tarde do domingo (15/10) e encerramento no sábado (21/10), com a Maratona do Descobrimento. Depois de Arraial d'Ajuda, a corrida passará por Eunápolis, Itabela e Guaratinga, chegando a São João do Sul. Devem participar cerca de 250 equipes de 22 países e de 24 estados brasileiros.

Os principais desafios serão as típicas trilhas estreitas. Os atletas vão encontrar também plantações de cacau, parques de preservação ambiental e montanhas, chegando perto da divisa entre a Bahia e Minas Gerais. Estas etapas são as de maiores distâncias e altimetrias acumuladas.

Organização

Serão montadas duas volumosas sedes, chamadas de Vilas Brasil Ride. Nas sete etapas, serão distribuídos 10 mil litros de água, 6.300 unidades de fruta e servidas 5.500 refeições. Serão 60 tendas, 700 barracas de dormir, 16 mil m de fita bump e cerca de 50 veículos percorrendo os percursos.

Segundo Mario Roma, fundador da competição, são disponibilizados nutrição, água, bebidas isotônicas e carboidratos no percurso da prova. “Temos estafes que contemplam a equipe médica treinada e um hospital móvel em uma carreta totalmente equipada, em operação nas Vilas Brasil Ride", afirmou. Mais informações e inscrições: www.brasilride.com.br.

Etapas:

1ª - 15/10 (Domingo): Arraial d'Ajuda

2ª - 16/10 (segunda): Arraial d'Ajuda - Guaratinga

3ª - 17/10 (terça): Guaratinga

4ª - 18/10 (quarta): Guaratinga

5ª - 19/10 (quinta): Guaratinga - Arraial d'Ajuda

6ª - 20/10 (sexta): Arraial d'Ajuda

7ª - 21/10 (sábado): Arraial d'Ajuda (Maratona do Descobrimento)

Fotos: Divulgação