Porto Seguro vence Arataca e se classifica em primeiro para a segunda fase

Publicado em Segunda, 04 Setembro 2017 11:12

A Seleção de Porto Seguro segue invicta no Intermunicipal de Futebol Amador 2017. Em 03/09/17, jogando fora de casa, no estádio Silveirão, em São Jose da Vitoria contra o time de Arataca, os porto-segurenses venceram o adversário por 1x0. O gol foi logo no primeiro tempo, a partir de uma jogada de Bruneco. A bola bateu no jogador da seleção Arataca e, ainda assim, foi em direção ao gol. Por isso, foi considerado pelo juiz Reinaldo Alves Oliveira gol contra.

Para rebater, o time de Arataca chegou ao segundo tempo com muita vontade de mudar o placar, mas não conseguiu. Se vencesse, poderia garantir a classificação. Com mais uma vitória no campeonato, Porto Seguro permanece como líder do grupo 15, com 13 pontos. Desta forma, já está classificado em primeiro lugar na segunda fase. Em 10/09/17, será anfitrião e vai receber a Seleção de Pau Brasil. O jogo está marcado para às 15h00, no estádio Agnaldo Bento dos Santos.

Ao total, foram realizadas pelo campeonato 31 partidas, todas válidas pela 5ª e penúltima rodada da 1ª fase.

Confira a classificação do Grupo 15:

1º lugar: Porto Seguro - 13 pontos

2º lugar: Pau Brasil - 5 pontos

3º lugar: Arataca - 5 pontos

4º lugar: São José da Vitória - 4 pontos

Foto: Ligeirinho no Esporte