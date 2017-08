Corrida Rústica de Arraial reúne 400 participantes

Publicado em Segunda, 14 Agosto 2017 11:06

Competidores de diversas regiões participaram da Corrida Rústica do Arraial d’Ajuda, em 12/08/17. Com 28 anos de tradição, o evento, também conhecido como a “Corrida da Santa”, reuniu cerca de 400 atletas.

A largada foi perto do local de embarque das balsas e o percurso pela estrada ladeada pela praia e Mata Atlântica foi um atrativo a mais para quem curte as belezas naturais. Nas modalidades de 5km e 10km, contam os competidores, que de fato o trecho mais difícil foi a ladeira. A chegada foi na Praça Brigadeiro Eduardo Gomes (praça da igreja), marcada por tecnologia utilizada em grandes corridas por sistema informatizado e chip registrando a cronometragem. Também foi na onde também aconteceu a premiação. Desta vez, incluindo troféus, medalhas e R$ 10.000,00 em prêmio dividido entre as categorias Geral, do primeiro ao quinto, e nas faixas etárias masculina e feminina da corrida de 10km, do primeiro ao terceiro.

Neste ano, a prova contou com estrutura maior e participação do Senac que ofereceu massagem aos atletas. Também teve mesa de frutas, e o kit incluiu chip, viseira, camiseta, número de identificação, suco, barra de cereal e granola. E, para refrescar os atletas que concluíam prova exaustos, houve uma chuveirada do Corpo de Bombeiros.

Confira aqui o resultado da corrida