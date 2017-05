Porto Seguro lidera Campeonato Baiano de Rugby XV

Publicado em Quarta, 03 Maio 2017 12:20

O Porto Seguro Rugby venceu em casa a disputa com o Ymborés Rugby, de Vitória da Conquista. A partida foi pela 1ª Rodada do Campeonato Baiano de Rugby XV, em 01/04/17, num jogo considerado clássico na Bahia, já que as duas equipes se enfrentam desde 2013.

A partida teve entrada gratuita no Estádio Municipal de Porto Seguro e o placar final ficou Porto Seguro 20 x 07 Ymborés. “O campeonato é longo, mas já assumimos a liderança!”, afirmou o presidente da associação do time da casa, Diego Hamilton.

Este foi um importante passo na abertura do Baiano de XV. A segunda jornada está marcada para 06 e 07/05/17, com os jogos entre equipes de Sergipe x Porto Seguro e Ymborés x Orixás, em Aracaju.

Participam do campeonato equipes de Porto Seguro, Itabuna, Vitória da Conquista e Salvador.

Foto: Divulgação