Porto-segurense de 11 anos faz testes no Vasco

Publicado em Terça, 18 Abril 2017 22:00

O atleta Gabriel Reis de Jesus, porto-segurense de apenas 11 anos, embarcou no dia 15/04/17 para participar de uma avaliação no time de base do Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro. Esta é mais uma seletiva de que participa o menino apaixonado por futebol. Ele se destaca como meia-atacante nos campeonatos locais e regionais de que participa.

O talento do garoto chamou a atenção do olheiro oficial do Vasco, Ademar Braga Júnior, em um teste realizado no Estádio Municipal Agnaldo Bento, organizado pelo ex-jogador do Vasco da Gama, Edson Silva.

“Toda a família apoia a vocação do garoto. Afinal, este é o sonho dele e seu talento para o futebol é muito claro”, diz o pai, Domingos Carlos, que conta com apoio do município e de amigos para custear as despesas de viagem do menino. Gabriel se mostra animado e confiante para os novos desafios: “Mal posso esperar para mostrar meu futebol”, disse.

Fonte: Ascom Prefeitura de Porto Seguro