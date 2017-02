Porto-segurenses são destaque no Ranking Estadual de Ciclismo

A próxima etapa vai ser na cidade de Jequié no dia 19/03.

Os atletas buscam apoio para seguir avançando no ranking e chamam a atenção de empresários que possam investir em patrocínio dos competidores.

A 1ª Etapa do Ranking Estadual de Ciclismo 2017 - prova de circuito com duração de 1h20 + 1 volta, aconteceu dia 05/02/17, em Feira de Santana, e foi de grande destaque para atletas de Porto Seguro.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.