Abertas três vagas de professor substituto na UFSB

Publicado em Terça, 10 Janeiro 2017 19:59

A Universidade Federal do Sul da Bahia abriu processo seletivo simplificado para contratar três docentes substitutos, por meio do edital 01/2017. São duas vagas para o Campus Jorge Amado, em Itabuna, e uma para o Campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas. O processo consistirá de prova de títulos, entrevista e prova didática, na data provável entre 1º e 2 de fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, em etapa única.

Para as vagas do Campus Paulo Freire, o período de inscrição é de 9 a 12 de janeiro, e para as vagas do Campus Jorge Amado, as inscrições estarão abertas de 17 a 20 de janeiro. Interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível no endereço http://selecao.ufsb.edu.br/concurso e pagar taxa de inscrição de R$ 100,00 por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

A jornada de trabalho poderá ser cumprida nos turnos diurno e/ou noturno, no regime de trabalho de 40h (quarenta horas), em horários compreendidos entre as 7 horas e as 22 horas e 30 minutos, podendo funcionar em qualquer horário, inclusive em sábados letivos, em regime letivo quadrimestral multiturno.

A remuneração varia conforme a titulação, sendo de R$ 4.667,12 para mestres e de R$ 6.155,61 para doutores, incluindo para ambos os casos o auxílio-alimentação de R$ 458,00.

O endereço eletrônico O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. é o contato de referência para consultas, recursos e outras providências.

O edital 01/2017 foi publicado no Diário Oficial da União e também no portal UFSB.

Ascom - UFSB