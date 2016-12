Pitágoras abre curso de Medicina em Eunápolis com 55 vagas

Publicado em Terça, 20 Dezembro 2016 21:56

A Faculdade Pitágoras de Eunápolis está com as inscrições abertas para a seleção do curso de Medicina, que terá início no primeiro semestre 2017. Os interessados podem realizar sua inscrição pelo portal da Consultec (www.consultec.com.br), organizadora do processo seletivo, até 15/01/2017. A prova será realizada no dia 22/01, com duração de cinco horas (das 13h00 às 18h00).

Com 50 anos de tradição, a Faculdade Pitágoras possui corpo docente experiente e qualificado e modelo de ensino inovador e estrutura completa. O espaço compreende sete laboratórios, equipados com os recursos necessários para o processo de aprendizagem, além de biblioteca com acervo completo.

A instituição integra o grupo Kroton, uma das maiores organizações educacionais privadas do mundo, e possui mais de 25 unidades, nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná e São Paulo. A inauguração do novo campus reforça o compromisso do grupo em oferecer educação de excelência, focada na empregabilidade dos alunos e que contribua para mudar a realidade dos municípios em que está presente.

Serviço

Vestibular | Medicina Faculdade Pitágoras de Eunápolis

Inscrições: até 15 de janeiro

Taxa de inscrição: R$250

Prova: 22 de janeiro

Horário: início às 13h00 (duração de cinco horas)

Local: Rua Dona Cotinha, nº 379, Centauro Oeste, Eunápolis

Informações: www.consultec.com.br

Fonte: Assessoria de Comunicação