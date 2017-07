UFSB abre inscrição especial para Pós-Graduação em Estado e Sociedade

Publicado em Sexta, 07 Julho 2017 10:53

Está aberta até 09/07/17, a Inscrição Especial em Componentes Curriculares em vagas não preenchidas no Programa de Pós-graduação em Estado e Sociedade – PPGES, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). De acordo com a página do Mestrado, o programa tem como foco o conhecimento interdisciplinar no âmbito das Ciências Humanas e das Ciências Sociais Aplicadas, priorizando novos enfoques e relações entre Direito, Administração, Economia e Ciências Sociais.

A Inscrição Especial em CCs é uma oferta de estudos ao público interessado, visando ao preenchimento das vagas não ocupadas no quadrimestre 2017.2 pelos estudantes regularmente matriculados no PPGES da UFSB.

O estudante em inscrição especial fará jus à declaração comprobatória do(s) CC(s) cursado(s), com a respectiva carga horária e nota obtida.

Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário disponível no endereço eletrônico: https://goo.gl/forms/3Sv1GgsfIffjFYqp2 até o dia 09/07. As vagas disponíveis serão preenchidas pelos candidatos na seguinte ordem de classificação: 1º) Aprovadas/os na Seleção de Ingresso do PPGES 2017 (não classificadas/os); 2º) Professoras/es do ensino superior e do ensino básico portadoras/es de diploma de curso superior; 3º) Servidores e Estudantes da UFSB portadoras/es de diploma de curso superior; 4º) Pessoas vinculadas a instituições parceiras da UFSB portadoras/es de diploma de curso superior; 5º) Participantes de ações afirmativas e programas de integração social da UFSB portadoras/es de diploma de curso superior; 6º) Portadoras/es de diploma de curso superior.

As aulas ocorrerão no Campus Sosígenes Costa (Porto Seguro) e terão seu início a partir de 12/07/17. Para mais informações sobre o edital, acesse: http://www.ufsb.edu.br/selecao-2017/.