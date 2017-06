UFSB faz licitação para obras no Campus Jorge Amado

Publicado em Segunda, 12 Junho 2017 17:42



A Universidade Federal do Sul da Bahia publicou licitação para contratação integrada de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para elaboração dos projetos básicos e executivos e execução de obras no Campus Jorge Amado.

Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências do Edital e seus Anexos poderão participar da licitação, que seguirá o critério de Regime de Contratação Integrada, de Julgamento de menor preço e forma de execução eletrônica. A licitação será realizada em 21/07/17, pelo link www.comprasnet.gov.br.

Contatos podem ser feitos pelo fone (73) 3616-3380.