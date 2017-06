Abertas até 14/06, inscrições para Treinamento Gratuito de Operadores de Máquinas Florestais

Publicado em Sexta, 09 Junho 2017 08:45

A Veracel Celulose lança mais uma edição do curso para formação de Operadores de Máquinas Florestais – Harvester, com o objetivo de capacitar gratuitamente profissionais para o mercado de trabalho. As inscrições deverão ser realizadas no período de 05/06 a 14/06/2017, até às 23h59 do dia 14/06/2017, por meio do site da Veracel, acessando o link: www.veracel.com.br. Em seguida, na opção Trabalhe Conosco, clicar no botão "Capacitação Operadores de Máquinas Florestais" e por fim clicar em "Deixe seu currículo conosco". Ou entregando o currículo pessoalmente em uma urna identificada com o nome: Seleção para Treinamento Gratuito de Operadores de Máquinas Florestais da Veracel, que ficará disponível na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na rua da Matriz, 290 – Centro, de segunda a sexta das 07h00 às 13h00; na Escola Municipal Professora Emília Monteiro, localizada na rua da Imel, s/n – Monte Pascoal; e no Colégio Municipal Carlos Alberto de Souza Parracho, localizado na Praça São João, s/n, São João do Monte. Todas essas escolas são em Itabela.

Os candidatos devem ter documento que comprove conclusão do Ensino Fundamental, C Carteira Nacional de Habilitação - Categoria mínima C, comprovante de residência, documento que comprove a condição de pessoa com deficiência ou reabilitada (em caso de pessoa com deficiência).

O curso será ministrado de segunda a sexta-feira das 18h30 às 21h30. A etapa teórica tem 80 horas e o simulador virtual 40 horas. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas em Itabela-BA (avaliação das inscrições - análise curricular, dinâmicas de grupo, teste psicológicos, entrevista por comitê de seleção, prova de habilidades (teste no simulador), exames e estabelecimento de ranking.

A previsão é que as aulas comecem em 07/08/17.

Informações gerais sobre o curso e condições de contratação pela Veracel, segundo edital

• O treinamento de Operadores de Máquinas Florestais se dá de forma voluntária e independente por parte da Veracel, não se constituindo como promessa e/ou início de contratação dos participantes pela empresa Veracel Celulose.

• As aulas teóricas e em simulador virtual acontecerão na cidade Itabela – BA. A Veracel não disponibilizará transporte para os candidatos selecionados participarem das etapas. A Veracel se reserva o direito de alterar as condições estabelecidas, neste edital, a seu exclusivo critério, bem como cancelar o treinamento antes ou durante do início de sua realização.

• Critérios para emissão de Certificado de Conclusão – Etapa teórica e simulador virtual: frequência mínima de 90%; média 7,0 (sete) nas avaliações de aula.

• Qualquer participante poderá ser desligado do programa de treinamento, bem como incluídos outros, a critério exclusivo da Veracel.

• Caso ocorram desistências ou desligamentos do curso até a carga horária de 20 horas, outros candidatos, poderão ser convidados, de acordo com ranking estabelecido no processo seletivo. As aulas (até 20 horas) serão repostas em horários extraordinários em comum acordo com os participantes e instrutores Veracel.

• Ao finalizar o treinamento não há estabelecimento de promessa de vaga de trabalho ou afim, de igual forma, não se constituindo qualquer direito a ressarcimento, rescisão ou qualquer outra providência por parte da Veracel.

• Durante a etapa de entrevistas do processo seletivo, o participante do treinamento deverá ler e preencher atentamente a ficha de inscrição assumindo o compromisso de zelar pelo bom uso dos equipamentos, apetrechos, material didático e tudo mais que lhe for fornecido ou por ele usado, se responsabilizando pelos atos promovidos no manejo, restituindo-os em ideal estado de conservação ao término do treinamento ou quando solicitado, imediatamente.

• A Veracel atuará como disseminadora de conhecimento técnico, sem qualquer responsabilidade quanto ao uso posterior do participante do quanto aprendido, devendo os participantes cumprirem todas as orientações e regramentos aplicáveis.

• Qualquer disposição faltante, controversa ou omissa deste edital será dirimida a critério da Veracel.

• A apresentação de dados ou documentos falsos/inexatos, bem como a não apresentação dos documentos exigidos por este edital para comprovação das informações prestadas no ato da inscrição, determinarão o cancelamento da inscrição.