Porto Seguro poderá ter curso de Turismo

Publicado em Quinta, 08 Junho 2017 19:29

Professoras da Universidadedo Estado da Bahia (UNEB), do campus XVIII, Eunápolis, estiveram na sessão da Câmara de Vereadores de Porto Seguro em 08/06/17 para expor a ideia de trazer para a cidade o curso superior de Turismo. Na oportunidade, a professora Maria Jacilda da Silva falou sobre a demanda do curso e sua importância para a região, que tem, por sua natureza, como maior fonte de renda, a atividade turística. Também foi destacada a importância do curso de História para compor a grade de cursos da extensão da Uneb em Porto Seguro. A ideia teve boa aceitação por parte dos vereadores e os próximos passos incluem uma audiência com o executivo para tratar do assunto. Na oportunidade, a Câmara recebeu a presença maciça de alunos de ensino médio do Instituto Trancoso.