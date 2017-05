Governo do estado oferece 3 mil bolsas para professores

Publicado em Sexta, 05 Maio 2017 12:59



Professores interessados na Bolsa de Estímulo à Permanência em Atividade de Classe já podem procurar a unidade de ensino onde atuam para formalizar o pedido. A solicitação também pode ser feita no SAC Educação ou nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE).

O Governo Estadual está oferecendo três mil bolsas para professores efetivos da rede estadual que exercem atividades nos ensinos fundamental e médio e que já completaram as exigências para a aposentadoria voluntária. As bolsas são de R$ 800 e R$ 1.600 para os professores com carga horária de 20 e 40 horas, respectivamente. Além de ter completado as exigências para a aposentadoria, é necessário estar lotado em uma unidade escolar e ter optado por permanecer em efetiva regência de classe.

O benefício será pago por dois anos, prorrogáveis por mais dois, e sobre ele não incidirá contribuição previdenciária. Também não será utilizado para cálculo de aposentadoria e pensão. Poderão ser contemplados servidores que obtiverem desempenho individual satisfatório e que não possuem em seus registros funcionais mais de seis faltas injustificadas no ano letivo imediatamente anterior ao do início da percepção da vantagem. Os pedidos serão avaliados pelo setor de RH da Secretaria da Educação, que fará a publicação da lista de contemplados no Diário Oficial do Estado (DOE).

Fonte: Ascom GOVBA - Foto: Divulgação