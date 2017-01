Pais reclamam de espera para matrícula em colégio estadual

Publicado em Sexta, 27 Janeiro 2017 17:16

Pais de alunos divulgaram fotos de filas formadas na praça do Relógio, centro de Porto Seguro, desde a madrugada, para matricular seus filhos no Colégio Estadual Dr. Antonio Ricaldi. Os responsáveis pelos estudantes se queixam da longa espera, com alguns dizendo terem ido para o local às 4h00.

Uma mãe de aluno publicou no whattapp: ““Isso é o verdadeiro descaso, vergonha. Estou aqui deitada da manhã tentando aguardar na fila, que talvez nem exista para meu filho estudar no Colégio Antônio Ricaldi. Aqui no Centro, queria que o poder público estadual e municipal fizesse alguma coisa para mudar essa história toda que se repete”.

Matrículas na rede estadual

Até o dia 31/01/17, estão sendo realizadas as matrículas na rede estadual de ensino. No dia 26, foram realizadas as matrículas dos concluintes dos anos finais do Ensino Fundamental (5º e 9º ano). No dia 27, será a vez dos novos estudantes do Ensino Fundamental e suas modalidades se matricularem. Nos dias 30 e 31, a matrícula é direcionada para novos alunos do Ensino Médio e suas modalidades, devendo ser realizada presencialmente em qualquer unidade da rede estadual de ensino. O ano letivo na rede estadual começa no dia 06/02.

Pela internet

Até esta quinta-feira, os alunos podem ser matriculados também pela internet, para as redes municipais das seguintes cidades: Itabuna, Nordestina, Barreiras, Barro Preto, Barrocas, Brejões, Camaçari, Catu, Dias D’Ávila, Encruzilhada, Eunápolis, Feira de Santana, Glória, Gongogi, Ipirá, Itaberaba, Itapetinga, Lamarão, Luís Eduardo Magalhães, Macajuba, Madre de Deus, Mundo Novo, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, São José da Vitória, Serrinha, Simões Filho e Vitória da Conquista.

Com informações da Secom/BA