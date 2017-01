480 vagas estão disponíveis na UFSB pelo Sisu

Publicado em Quarta, 25 Janeiro 2017 20:04

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) oferece 480 vagas para o primeiro semestre do Sisu 2017. Elas estão distribuídas nos campi de Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro. As inscrições para o Sisu vão de 24 a 27/01/17. A UFSB oferece cursos de Licenciatura Interdisciplinar e Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, Ciências, Humanidades e Artes.

Para se inscrever na UFSB, o candidato deverá procurar por Universidade Federal do Sul da Bahia ou UFESBA (sua sigla de criação) ou ainda pelos cursos ou cidade de seu interesse. O resultado da Primeira Chamada sai dia 30/01 e a matrícula presencial dos aprovados acontece de 03 a 07/02. Os interessados em participar da lista de espera poderão se manifestar através do site do MEC entre os dias 30/01 a 10/02.

Modelo Pedagógico

A UFSB possui um modelo pedagógico que trabalha em ciclos: o primeiro ciclo corresponde às licenciaturas e bacharelados interdisciplinares; o segundo, aos cursos de graduação; o terceiro, às pós-graduações. Para o ingresso no segundo ciclo, é obrigatória a entrada no primeiro ciclo.

Os cursos de segundo ciclo já estão sendo estruturados e, dentre os cursos já confirmados, a Universidade oferecerá o curso de Medicina. Os outros cursos em construção podem ser visualizados na página da Instituição.

Fonte: Comunicação UFSB