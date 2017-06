Porto Seguro busca certificação orgânica para agricultura

Publicado em Sexta, 02 Junho 2017 15:13



Pequenos agricultores de Porto Seguro já estão produzindo alimento orgânico. Em 30/05/17, uma reunião promoveu a discussão sobre a certificação orgânica participativa. Estiveram presentes população, agricultores e os secretários de Agricultura, Aliomar Bittencourt; Educação, Cláudia Regina Melo e Trabalho e Desenvolvimento Social, Lívia Bittencourt.

Durante o encontro, realizado no Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado (Ceame), a coordenadora de certificação orgânica da Secretaria de Agricultura, Adriana Severino, explicou as vantagens de se obter o selo orgânico e os benefícios do cultivo orgânico – sem agrotóxicos nem fertilizantes químicos – para o meio ambiente e a saúde das pessoas.

“A certificação orgânica será um marco para a nossa agricultura familiar. Por isso mesmo estamos convidando todas as associações a participarem desse trabalho que poderá trazer muitos benefícios para todos”, disse o secretário Aliomar Bittencourt. Segundo ele, a expectativa é que, em 2018, toda a merenda escolar seja feita com produtos orgânicos. “Nossa agricultura é tão forte quanto o turismo”, afirmou, anunciando a entrega de cerca de 26 mil mudas de frutas e 100 mil alevinos para os pequenos produtores da região.