Cabrália: prefeitura suspende aumento na tarifa da balsa

Publicado em Quarta, 31 Maio 2017 14:32

A prefeitura de Santa Cruz Cabrália suspendeu o aumento das tarifas do transporte fluvial que faz o trajeto Cabrália/litoral norte, no rio João de Tiba. Segundo informações, a decisão veio após a reação popular com o aumento, que passou de 30%. Na ocasião do decreto que autorizou o reajuste, a Procuradoria do Município alegou que a manutenção da tarifa estaria ferindo os princípios básicos da economia e sugeriu um aumento médio de R$ 27%.

O decreto do aumento foi publicado no Diário Oficial do Município em 18/05/17 e passaria a valer a partir de 01/06/17. O assunto não havia passado pela Câmara de Vereadores. A concessão do aumento da tarifa se deu, segundo a prefeitura, após solicitação do concessionário, informando que vem operando sem reajuste desde 04/02/13, quando lhe foi conferido aumento também por meio de decreto.

Mas, com a reação dos moradores, o assunto mereceu maior atenção. Por isso, Prefeitura, Câmara de Vereadores, representantes Santo Antônio, Guaiu e Santo André, e o concessionário da balsa vão se reunir para amadurecer as decisões a respeito. Nesta oportunidade, a população quer discutir também a adoção de preços diferenciados para veículos de moradores, a exemplo do que acontece na balsa que liga Porto Seguro ao Arraial d’Ajuda.