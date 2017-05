Tarifa da balsa de Cabrália tem aumento em 30%

Publicado em Segunda, 22 Maio 2017 19:07

A prefeitura de Santa Cruz Cabrália autorizou o aumento dos valores das tarifas do transporte fluvial que faz o trajeto Cabrália/litoral norte, no rio João de Tiba. O decreto do aumento foi publicado no Diário Oficial do Município em 18/05/17 e chega a 30% dos valores atuais.

O aumento vai valer a partir de 01/06/17. O passageiros pedestres vão pagar a R$ 1,50, em vez de R$ 1,20; os ciclistas pagarão R$ 3,00; para os carros, a tarifa subiu para R$ R$ 17,00; motociclistas vão pagar R$ 6,00.

O assunto não passou pela Câmara de Vereadores. A concessão de aumento da tarifa se deu, segundo a prefeitura, após solicitação do concessionário informando que vem operando sem reajuste desde 04/02/13, quando lhe foi conferido aumento também por meio de decreto. Ao autorizar o reajuste, a Procuradoria do Município alegou que a manutenção da tarifa estaria ferindo os princípios básicos da economia e sugeriu um aumento médio de R$ 27%.

Outros valores da tarifa podem ser visualizados na página no Diário Oficial do Município de Santa Cruz Cabrália.