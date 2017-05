Até 08/05, vagas para monitor de viveiro na Veracel

Publicado em Terça, 02 Maio 2017 13:35

A Veracel Celulose divulgou edital para preenchimento de duas vagas de monitor de viveiro em Eunápolis. Os candidatos devem ter ensino médio completo e experiência em monitoramento e controle de viveiro florestal e devem cadastrar currículo até 08/05/17 no site da empresa. O caminho é www.veracel.com.br, opção “Trabalhe Conosco” e, em seguida, “Conheça as nossas vagas”; depois clicar no título da vaga para acessar informações detalhadas, e em seguida na opção “Candidatura”. Para se candidatar é necessário se cadastrar no site.

De acordo com a empresa, toda a comunicação com os candidatos será realizada pelo endereço eletrônico utilizado para cadastro do currículo no site da Veracel.

Fonte: Ascom Veracel