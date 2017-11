Músicos de Trancoso são selecionados para a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro

Publicado em Quinta, 30 Novembro 2017 18:28

Com bolsistas de sete estados brasileiros, e do exterior, a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro anunciou os selecionados para a temporada 2018 de concertos. Foram 237 inscritos e 66 selecionados para formar a OAMB – ao lado de 16 músicos profissionais, totalizando 82 integrantes. As apresentações do grupo começam no 7º Música em Trancoso, no Sul da Bahia, acompanhando solistas de reconhecido prestígio internacional.

Com o objetivo de abrir novos caminhos para estudantes de música ou recém-formados em universidades, que não têm espaço para atuar profissionalmente e assim evoluir em sua área, o Mozarteum Brasileiro procura firmar a atuação do grupo no cenário erudito do Brasil. Ano que vem serão quatro apresentações pelo país – duas em São Paulo e duas em Trancoso – isso sem contar as formações menores, como o de Câmara, no 7º Música em Trancoso, e o Barroco, no 4ª Canto em Trancoso.

Com direção artística de Sabine Lovatelli, os músicos serão regidos pelo maestro Carlos Moreno, titular da OAMB e um dos mais requisitados de sua geração, atuando no Brasil, Europa, Estados Unidos e Ásia. Em Trancoso também se apresentarão sob a batuta do alemão Wolfgang Roese, conhecido por criar espetáculos inovadores ao combinar músicas populares ao contexto clássico.

“Incentivar a carreira de jovens músicos e revelar talentos estão entre os principais objetivos do Mozarteum Brasileiro. A OAMB abre essa oportunidade aos jovens, que terão a chance de vivenciar o cotidiano de um grupo sinfônico e desenvolver suas aptidões ao lado de grandes profissionais”, afirma Sabine, presidente do Mozarteum Brasileiro. “E vale lembrar: os bolsistas que obtiverem destaque em suas atuações também poderão ser selecionados para bolsas de estudo no exterior”, completa.

A orquestra é composta por 82 músicos: 66 bolsistas (sendo dois do Núcleo Neojiba do Instituto Trancoso) e 16 convidados, dentre professores e chefes de naipe. Os bolsistas são de vários estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E tem ainda bolsistas originários da Colômbia e Estados Unidos.

Para Carlos Moreno, “a criação da orquestra, em 2017, foi uma excelente notícia, que gera esperança em um momento particularmente ruim para a música clássica no País”. A idade média dos bolsistas é de 25 anos e têm boa formação acadêmica, mas precisam dar continuidade aos estudos e à prática. Durante o Música em Trancoso, acrescenta o maestro, “bolsistas e profissionais da orquestra terão uma sinergia incrível com os proeminentes solistas europeus, incluindo uma noite em que serão regidos pelo alemão Wolfgang Roese, muito conhecido e aplaudido em Trancoso”.

Programação da Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro

A orquestra ensaiará em São Paulo entre os dias 14 e 27 de fevereiro e, em Trancoso, a partir de 2 de março. Subirá ao palco em várias oportunidades, entre elas, nos dias 3, 4 e 7, durante o festival. Na primeira noite, em Trancoso, durante o Hino Nacional e a Sinfonia nº 7 de Beethoven, a orquestra contará com a participação especial de mais 10 jovens músicos do Núcleo Neojiba do Instituto Trancoso, incentivando a integração com os jovens da região. Além disso, fará concertos didáticos de iniciação musical em escolas de Trancoso (dia 5/3) e apresentações em espaços públicos da região, como na Praça do Bosque (dias 6 e 8/3).

Em São Paulo, a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro acompanhará a soprano russa Anna Netrebko e o tenor argeliano Yusif Eyvazov, na Sala São Paulo, no dia 6/8. “Anna Netrebko é uma das mais requisitadas sopranos do mundo, um nome relevante da cena erudita internacional”, afirma Sabine.

Após essa apresentação, em outubro a OAMB protagoniza dois concertos de grande importância para o cenário erudito brasileiro: a Noite das Estrelas, nos dias 8 e 9. Os músicos voltam ao palco da Sala São Paulo, sob regência do maestro titular Carlos Moreno, ao lado de solistas brasileiros de canto e instrumentos, convidados especiais para os concertos.

Música em Trancoso

O Música em Trancoso surgiu em 2012 como fruto do sonho de quatro amigos. Sabine Lovatelli, Reinold Geiger, Carlos Eduardo Régis Bittencourt e François Valentiny desejavam realizar um evento que reunisse jovens músicos e profissionais consagrados e, ao mesmo tempo, colaborasse para promover as belezas naturais da região e estimulasse seu desenvolvimento econômico. Com direção artística do Mozarteum, já passaram pelo evento mais de 45 mil espectadores e quase 1.000 músicos subiram ao palco, reunindo intérpretes de reconhecimento internacional da música erudita e popular do Brasil e de várias partes do mundo, além de orquestras jovens brasileiras. Com duas plateias (uma coberta e outra ao ar livre, com 1.058 lugares cada) o Teatro L’Occitane também abriga variadas atividades culturais e socioeducativas, transformando-se em um centro permanente de produção e disseminação cultural. O anexo Facilities dispõe de salas para ensaios, aulas e reuniões; bar e toaletes.

